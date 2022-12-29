Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı

Kanal D ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar bir süredir ekranlara ara verdi. Fenomen dizinin sevenleri "Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü gelecek mi? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar dizisi neden yok?