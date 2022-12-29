Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı
Arka Sokaklar 18 Kasım tarihinden beri yayınlanmıyor. Yeni bölümlerin gelmemesinin nedenini anlamaya çalışan izleyiciler 17. sezonu ile devam eden fenomen dizi ile ilgili arama motorlarında "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?", "Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Kanal D 30 Aralık yayın akışı...
Kanal D ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar bir süredir ekranlara ara verdi. Fenomen dizinin sevenleri "Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü gelecek mi? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar dizisi neden yok?
ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 30 Aralık Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu hafta Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında henüz açıklama gelmedi. Tarih bilgisi verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
30 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
22:30 Jurassic World
01:00 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
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- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı
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