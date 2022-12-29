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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı

Arka Sokaklar 18 Kasım tarihinden beri yayınlanmıyor. Yeni bölümlerin gelmemesinin nedenini anlamaya çalışan izleyiciler 17. sezonu ile devam eden fenomen dizi ile ilgili arama motorlarında "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?", "Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Kanal D 30 Aralık yayın akışı...

Kanal D ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar bir süredir ekranlara ara verdi. Fenomen dizinin sevenleri "Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü gelecek mi? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar dizisi neden yok?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 30 Aralık Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu hafta Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında henüz açıklama gelmedi. Tarih bilgisi verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu bir açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

30 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

22:30 Jurassic World

01:00 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

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