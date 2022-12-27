26 Aralık reyting sonuçları AÇIKLANDI MI? Dünün reytinglerinde hangi dizi/program birinci oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Aralık Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 26 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
26 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler.....
25 ARALIK PAZAR GÜNÜ REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?
25 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Teşkilat", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları birazdan haberimzde yer alacaktır.
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