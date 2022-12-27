26 Aralık reyting sonuçları AÇIKLANDI MI? Dünün reytinglerinde hangi dizi/program birinci oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi...

26 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 26 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler.....

25 ARALIK PAZAR GÜNÜ REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

25 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.