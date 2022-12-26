Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? NETFLİX Wednesday 2. sezon var mı, tarih belli oldu mu?
Dijital platformda yayınlanan Wednesday dizisi, konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi başardı. Lise çağındaki bir genç kızın ilginç hikayesini korku komedi alanında ekranlara taşıyan dizinin 2.sezonu merak konusu oldu. İzleyiciler, "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?", "Wednesday 2. sezon var mı, tarih belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, cevabı...
Wednesday 2. sezon tarihi! Dijital platform olan Netflix'in yeni dizisi Wednesday, 23 Kasım'da yayına girdi. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye izleyicilerin dikkatini daha ilk günden çekmeyi başardı. İşte, Wednesday dizisinin 2. sezonu hakkında merak edilenler...
WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sürükleyici hikayesiyle diziyi aynı gün bitiren izleyiciler, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.
WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI?
Netflix'in en çok izlenenler listesinde yer alan dizi, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan ve doğaüstü bir atmosfere sahip olan Wednesday dizisinin 2. sezonu sabırsızlıkla bekleniyor.
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