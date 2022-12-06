GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ederken, günlük puan durumu bugün de merak konusu oldu. İzleyenler "Hangi gelin kaç puan aldı, günün birincisi kim?,"Hangi gelin çeyrek altını kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 6 Aralık Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 6 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması günün puan durumu merakla araştırılıyor. Haftanın son günü Cuma günü ise final günü yaşanıyor ve hafta boyu en yüksek puanı toplayan geline 7 bilezik veriliyor.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta'da bugün en güzel köfteyi yapan gelin Hatice oldu. En yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazandı.
6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 6 aralık 2022 bugüne ait puan durumu şöyle:
Hatice Karabulut 18
Merve 16
Yeşim Öksüz 17
Perihan 5
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