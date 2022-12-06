GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler bugün de merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için çabalıyor. 6 Aralık 2022 yani bugün "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. İşte, Gelinim Mutfakta bugünün kazananı ve puan durumu...