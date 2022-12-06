06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Doya Doya Moda 6 Aralık PUAN DURUMU! Doya Doya Moda kim birinci oldu, en yüksek puanı kim aldı?

Doya Doya Moda 6 Aralık PUAN DURUMU! Doya Doya Moda kim birinci oldu, en yüksek puanı kim aldı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Doya Doya Moda 6 Aralık PUAN DURUMU! Doya Doya Moda kim birinci oldu, en yüksek puanı kim aldı?

Doya Doya Moda yarışmacıları her gün farklı konseptle jüri üyelerinin karşısına çıkıyor. Günün birincisi ise izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, "Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu, en yüsek puanı kim aldı? İşte, günün en yüksek puan alan ismi ve 6 Aralık Salı puan durumu...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu programda günün birincisi merak konusu oldu. Peki, "Doya Doya Moda günü birinci kim, en yüksek puanı kim aldı? İşte, Doya Doya Moda 6 Aralık puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacılar, 5 gün boyunca bambaşka konseptlerle jüriden en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Yarışmanın bugünkü konsepti ise 'Star parçanı sen seç' olarak açıklandı.

Doya Doya Moda, 6 Aralık 2022 günün birincisi 20 puanla Hülya oldu.

DOYA DOYA MODA 6 ARALIK PUAN DURUMU

Esra: 12

Eda: 16

Hülya: 20

İlayda: 6

Melike: 15

Aleyna: 6

Dilara-Dilan: 5

DOYA DOYA MODA 5 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda programında günün en yüksek puanını alan isimler Eda Koç ve Hülya Yenidoğmuş oldu.

Eda Koç: 18 puan

Hülya Yenidoğmuş: 18 puan

Esra Yağan: 17 puan

Aleyna Koç: 16 puan

Dilan: 14 puan

İlayda: 12 puan

Melike: 14 puan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA