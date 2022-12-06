Doya Doya Moda 6 Aralık PUAN DURUMU! Doya Doya Moda kim birinci oldu, en yüksek puanı kim aldı?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu programda günün birincisi merak konusu oldu. Peki, "Doya Doya Moda günü birinci kim, en yüksek puanı kim aldı? İşte, Doya Doya Moda 6 Aralık puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacılar, 5 gün boyunca bambaşka konseptlerle jüriden en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Yarışmanın bugünkü konsepti ise 'Star parçanı sen seç' olarak açıklandı.