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Kardeşlerim 70. bölüm ATV CANLI İZLE | 3 Aralık Kardeşlerim yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Kardeşlerim 70. bölüm ATV CANLI İZLE | 3 Aralık Kardeşlerim yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, bu aşkam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Kardeşlerim'de bu hafta Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer. Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. İşte, 3 Aralık Kardeşlerim 70. bölüm full HD izleme ekranı...

NGM Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisi 70. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin izleyiyici kitlesi arama motorlarında, Kardeşlerim 70. bölüm full izle, Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izle sorgulamaları yapıyor. İşte, 3 Aralık Kardeşlerim son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar....

KARDEŞLERİM 70.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM KONUSU

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur.

Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.. Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

KARDEŞLERİM DİZİ 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

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