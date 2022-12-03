Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Dünya Kupası 2022 maçları nedeniyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'na ara verilmişti. Şimdi ise dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. İşte, son olarak 77. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı hakkında merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

3 Aralık yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Onun yerine dizinin özel bölümü ekranlara gelecek. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı yeni bölümleri bir süre daha ekranlarda olmayacak.