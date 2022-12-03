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Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI

Her hafta Cumartesi günü TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı izleyici kitlesi tarafından merak konusu oldu. 3 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı özel bölümünün yer aldığını görenler, Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, dizi hakkında merak edilenler ve 3 Aralık TRT 1 yayın akışı…

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Dünya Kupası 2022 maçları nedeniyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'na ara verilmişti. Şimdi ise dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. İşte, son olarak 77. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı hakkında merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

3 Aralık yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Onun yerine dizinin özel bölümü ekranlara gelecek. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı yeni bölümleri bir süre daha ekranlarda olmayacak.

3 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 - Kalk Gidelim

10:00 - Hayallerinin Peşinde

10:55 - Yürek Çıkmazı

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI 77.BÖLÜM KONUSU

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizinin ismi tamamen hayal ürünüdür. Gönül Dağı dizisi Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanmıştır.

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