Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı | Osman Bey: “Yolun açık olsun Turgut Bey!”

Turgut Bey, düş kırıklığının Öktem Bey'in Marmaracık Fethi'nde olmadığı halde mülkün sahibi olmasından ötürü olduğunu söylerken "Fethe dahi katılmamış adama mülk layık gördün! Ben her fetihte yanındaydım!" şeklinde sitemlerini sürdürdü. Osman Bey, Turgut Bey'le yollarının ayrıldığını belirterek "Artık değilsin! Kararını çoktan verdin!" sözleriyle Turgut Bey'i şeytanın fitnesine uymaması konusunda uyardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 106. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.