Osman Bey, İsmihan Sultan’la köprüleri attı! “Düşecek her kelle benim tasarrufumdadır"
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 106. Bölümüne Osman Bey ve İsmihan Sultan’ın Söğüt Han’daki karşılaşması damga vurdu. Alçiçek’i Bayındır Bey’e isteyerek Osman Bey’le arasındaki köprüleri atan İsmihan Sultan’ın; Osman Bey’in Köprühisar için kurduğu karargaha Olof’u saldırtması ise bardağı taşıran son damla oldu.
'Kuruluş Osman'ın 106. Bölümünde Osman Bey ve Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ın Söğüt Han'daki davetine katıldılar. İsmihan Sultan, daveti Osman Bey'i Köprühisar'daki karargâhtan uzaklaştırıp Olof'un saldırısına zemin hazırlamak için düzenlerken ayrıca Alaeddin Bey'e at, Orhan Bey'e de pusat hediye ederek Osman Bey'in ailesinin arasını açmayı hedefledi. Davet sırasında İsmihan Sultan ve Osman Bey sürekli karşı karşıya gelirken Olof, Frigg ve kuzeyli savaşçılar da Köprühisar'daki karargâha saldırdılar.
Söğüt Han'daki davetin beklenmeyen konuğu Turgut Bey'in de sofraya oturmasıyla ortalık iyice gerildi. Osman Bey "Yolumuz bir olmayanla soframız bir olmaz İsmihan Sultan!" diyerek Turgut Bey'in davete katılmasına tepki gösterdi. Osman Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilim devam ederken Avcı'nın getirdiği haber herkesi şoke etti. Avcı'nın Köprühisar yakınlarında bir Türk karargâhına Olof'un saldırdığını söylemesi Osman Bey'i çileden çıkardı. Bu saldırının İsmihan Sultan'ın parmağı olduğunu düşünen Osman Bey, İsmihan Sultan'ın "Köprühisar ardına karargâh kuran kimdir!" sorusuna Osman Bey öfkeyle, "Karargâh da benimdir! Hüküm de! Gayrı düşecek her kelle de benim tasarrufumdadır." sözleriyle cevap vererek İsmihan Sultan'a rest çekti.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 106. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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