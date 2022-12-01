Osman Bey, İsmihan Sultan’la köprüleri attı! “Düşecek her kelle benim tasarrufumdadır"

Söğüt Han'daki davetin beklenmeyen konuğu Turgut Bey'in de sofraya oturmasıyla ortalık iyice gerildi. Osman Bey "Yolumuz bir olmayanla soframız bir olmaz İsmihan Sultan!" diyerek Turgut Bey'in davete katılmasına tepki gösterdi. Osman Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilim devam ederken Avcı'nın getirdiği haber herkesi şoke etti. Avcı'nın Köprühisar yakınlarında bir Türk karargâhına Olof'un saldırdığını söylemesi Osman Bey'i çileden çıkardı. Bu saldırının İsmihan Sultan'ın parmağı olduğunu düşünen Osman Bey, İsmihan Sultan'ın "Köprühisar ardına karargâh kuran kimdir!" sorusuna Osman Bey öfkeyle, "Karargâh da benimdir! Hüküm de! Gayrı düşecek her kelle de benim tasarrufumdadır." sözleriyle cevap vererek İsmihan Sultan'a rest çekti.