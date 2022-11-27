Giriş Tarihi:
27.11.2022
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Kasım 2022 tarihli yeni bölümünde Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner’de merak edilen o sorunun yanıtı...