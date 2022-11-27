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Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Türkiye’de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir?

Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Kasım 2022 tarihli yeni bölümünde Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gazianrep, Şanlıurfa, Siirt, diğeri hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner’de merak edilen o sorunun yanıtı...

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