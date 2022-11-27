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Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesindeki başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir?

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe adlı hikayesindeki başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir?

Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesindeki başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Kasım 2022 tarihli yeni bölümünde Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesindeki başkahramanı olan Yalnız Efe hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner’de merak edilen o sorunun yanıtı...

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