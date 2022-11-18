Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
Gelinim Mutfakta 1030. bölümüyle ekranlara geldi. 18 Kasım tarihli yeni bölümde hangi yarışmacının birinci olduğu, kimin elendiği ise merak ediliyor. 14-18 Kasım puan durumu tablosu da en çok araştırılanlar arasında. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Manolya'nın yerine bu hafta Sonay katılmıştı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu nasıl? İşte haberin detayları...
Haftalık puan durumuna göre en düşük puanı toplayan yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta yarışmasının 14-18 Kasım haftası puan durumu şekillendi. Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu bugün yanıt buldu. Son haftalarda Aysun ve Hatice'nin yaşadığı performans düşüklüğü, yeni gelen yarışmacılar için avantaj oluşturmuştu. Bugünkü yayınlanan 1030'uncu bölüm sonrası hafta birincisi ve elenen isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu nasıl? İşte cevaplar...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Hafta başında düşük puan alan Hatice ve Aysun, ilerleyen günlerde aldıkları yüksek puan ile rahat bir nefes aldı. Perşembe günkü puanlama sonucunda Hatice ile Sonay arasında puan farkı oluştu. 18 Kasım Cuma günkü puanlar henüz açıklanmadı. Puan tablosunun güncellenmesiyle birlikte birinci olan isim belli olacak. Puanlar açıklanır açıklanmaz bu sayfada olacak.
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- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
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