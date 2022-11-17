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Aldatmak 9. bölüm izle

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Aldatmak 9. bölüm izle

İzlenme rekorları kıran ATV, yeni bir diziyle ekranları altüst etmeye geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla yayın hayatına merhaba diyen Aldatmak dizisinin 9. bölümüne ''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'' sözleri vurdu. Aldatmak dizisini ahaber.com.tr adresi üzerinden izleyebilirsiniz...

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