Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu, bilmecesi çözüldü! Hayranlarının ağzı kulaklarına vardı! Necati Şaşmaz net tarihi açıkladı
Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak, Gürkan Uygun gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde flaş gelişme yaşandı. Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu, senatist ve yapımcı Necati Şaşmaz, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp başlamayacağı yönünde merak edilen sorulara yanıt verdi. Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası dizinin hayranları sevinçten havalara uçtu. Bu gelişmelerin ardından "Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu?" gibi sorular gündeme geldi.
2016 yılında final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisinde hayranlarını sevinçten dört köşe eden gelişmeler yaşandı. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Ara ara gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
►KURTLAR VADİSİ YENİDEN BAŞLIYOR MU?
►KURTLAR VADİSİ ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
►KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
►KURTLAR VADİSİ PUSU 300. (FİNAL) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
►KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANE KARAKTERLERİ
KURTLAR VADİSİ ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak"
KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekranlara döneceği ve Exxen platformunda seyirciyle buluşacağı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurtlar Vadisi'nin yayınlanacağı kanal hakkında açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.
KURTLAR VADİSİ PUSU 300. (FİNAL) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polat Alemdar, küresel güçler ve hanedanlarına karşı verdiği zorlu mücadelede artık bir yolun daha sonuna gelmiştir. Karun önderliğindeki Büyük Konsey Toplantısı yapılacaktır ve Gölge'nin kaderi bu toplantıya bağlıdır.
Diğer yandan Safiye ve Cahit'in düğünü de bu toplantı ile aynı tarihe denk gelir. Karun, armageddon timini kullanarak Polat'a bir tuzak kurar. Armageddon timinin yeni komutanı olarak tayin ettiği Gölge ve Ariel de bu tuzağın bir parçasıdır. Kuzuzade Ailesi'nin büyük düğümü Fehmi'nin Zeynep'le evlenmek üzere çıktıkları tekne yolculuğunda çözülür. Yusuf ve Zeynep'le ilgili büyük sırrı öğrenen Fehmi'nin ailesiyle çıktığı tekne yolculuğundaki asıl amacı belli olur.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...
SÜLEYMAN ÇAKIR
Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır.
Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.
Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e sefir olması için Süleyman Çakırı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından 43. bölümde pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. 45. bölümde hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve öldüğü ilan edilmiştir.
ABDÜLHEY ÇOBAN
Gerçek adı Zülfü Yüksel'dir. İstihbarattaki kod adı Akrep'tir. KGT'nin iki numarasıdır. Elâzığlıdır. Çocukluktan devlet tarafından yetiştirilmiş ve Kuzey Irak'taki Omar Aşireti'nin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra Aslan Akbey tarafından İstanbul'a çağrılmış ve Polat Alemdar'ın yanına, onu koruması için yerleştirilmiştir. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitince Polat Alemdar'ın sol kolu olarak yanında kalmıştır. Pusu'da İskender Büyük tarafından hipnotize edilmiş, bir süre onun için çalışmıştır. Daha sonra kurtulmuş ve Doktor Gaye Abdülhey'i tedavi etmiştir. Devlet işlerinden çekilince Abdülhey Gaye ile evlenmiştir. 229. bölümde Mr. Key tarafından Polat Alemdar'ın ofisine yapılan bombalı saldırıda ölmüştür.
MEMATİ BAŞ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer'in talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semih'ten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Memati'yi öldürmesini ister ve Memati'yi kendi düğününde öldürür.
LAZ ZİYA
Kurtlar Konseyinde soğuk tavırlı bir karakter olan Ziya Yılmaz, Süleyman Çakır'ın kayınpederidir. Konseyde Mehmet Karahanlı'dan sonra en potansiyel liderdir. Konseyin en büyük gelir kaynağı olan silah ticaretini yürütmektedir. Ticaret gemileri vardır: Armatördür. Konseyde en sevdiği kişi Hüsrev Ağa'dır. Adından anlaşılacağı gibi Laz'dır ve koyu bir Karadenizlidir. Oy Asiye türküsünü çok sevdiğinden dizide sürekli bu türküyü dinlemektedir. Testere Necmi ile büyük bir husumeti vardır.
Polat Alemdar'la tanışmış ve damadı gibi sevmiştir. Nesrin aracılığıyla adamlarına haber göndererek Nizamettin'i öldürtmek istemesi üzerine Nizamettin Güvenç tarafından hapiste şişletilmiştir. Laz Ziya yere düşmeden Abidin şişleyen adamı şişlemiştir. Tuncay'ın kollarına yığılan Laz Ziya, birkaç saniye sonra ölür. Laz Ziya öldükten sonra Kurtlar Konseyi bütün gücünü yitirmiş ve yıkılmıştır.
SEYFO DAYI
Âlemde Seyfo Dayı olarak da bilinen Seyfullah Yördem, emektar kabadayı Duran Şatıroğlu'nun en sadık adamıydı. Duran Emmi bazen ona "Güllü" diye hitap ederdi. Duran Emmi'nin ölümü üzerine, onun yeğeni olarak bildiği ve gerçek kimliğini hiçbir zaman öğrenmediği Polat Alemdar'ın en sadık dostu olmuştur. Güllü Erhan'ın öz dayısıdır. Ispartalıdır. Hiçbir zaman evlenmemiş ve kadınlarla arasını hep soğuk tutmuştur. Polat Alemdar, Süleyman Çakır ve Memati Baş Seyfo Dayı'nın kadınlara olan soğukluğunu hep kendi aralarında alay konusu etmişlerdir.
Seyfo Dayı başına ne zaman kötü bir olay gelse veya ne zaman yeğenleri tarafından "şişirilse" maden suyu içer. Bu da onun sık sık maden suyu içen bir kişi olarak lanse etmiştir. Polat Alemdar'ın peşinde olan Pala ve adamları tarafından bir pusu sonucunda yakın mesafeden iki kurşunla öldürülmüştür.
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