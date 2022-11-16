Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu, bilmecesi çözüldü! Hayranlarının ağzı kulaklarına vardı! Necati Şaşmaz net tarihi açıkladı

2016 yılında final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisinde hayranlarını sevinçten dört köşe eden gelişmeler yaşandı. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Ara ara gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

►KURTLAR VADİSİ YENİDEN BAŞLIYOR MU?

►KURTLAR VADİSİ ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

►KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

►KURTLAR VADİSİ PUSU 300. (FİNAL) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

►KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANE KARAKTERLERİ