Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yayınlandığı günden itibaren dört sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayarak kayınvalidelerinden en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, günün sonunda bir çeyrek altının sahibi oluyor. Yarışmanın takipçileri ise "16 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? sorusunu göndeme getirdi.İşte, çeyreği alan isim...

Gelinim Mutfakta'nı 16 Kasım(bugün) yayınlanan bölümünde gelinler, saray katmeri tarifini hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele verdi. Değerlendirmelerin sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı.