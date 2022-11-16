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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

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Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

16 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfak'ta yarışmasının birincisi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, hazırladığı yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Değerlendirmelerin sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyreki kim aldı? 16 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yayınlandığı günden itibaren dört sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayarak kayınvalidelerinden en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, günün sonunda bir çeyrek altının sahibi oluyor. Yarışmanın takipçileri ise "16 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? sorusunu göndeme getirdi.İşte, çeyreği alan isim...

Gelinim Mutfakta'nı 16 Kasım(bugün) yayınlanan bölümünde gelinler, saray katmeri tarifini hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele verdi. Değerlendirmelerin sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı.

Nursel Ergin'in de puanlarıyla Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin belli oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının da sahibi Yeşim oldu. Gelinim Mutfakta Yeşim, saray katmeri tarifini en güzel hazırlayan gelin olarak haftanın üçüncü gününün kazananı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM- 23

AYSUN- 17

SONAY- 5

HATİCE- 3

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

İlk olarak 'Var mısın yok musun?' programıyla ismini duyuran 42 yaşındaki Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu..

Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.

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