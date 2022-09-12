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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

Pazar günleri atv’de ekranlara gelen Dizi TV, ‘Kardeşlerim’in Doruk Atakul’u Onur Seyit Yaran ile her zaman spor yaptığı salonda buluştu. Yakışıklı oyuncu Dizi TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

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