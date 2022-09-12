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Dev kadrolu bir ‘Kuruluş Osman’ geliyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Dev kadrolu bir ‘Kuruluş Osman’ geliyor

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek. Yeni sezon çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacak olan dizinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

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