30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bir Küçük Gün Işığı’ndan duygusal afiş!

Bir Küçük Gün Işığı’ndan duygusal afiş!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Bir Küçük Gün Işığı’ndan duygusal afiş!

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi bugün yayınlandı. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan dizinin afişi izleyiciden tam not aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA