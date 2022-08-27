Atv’nin yeni dizisi Aldatmak’tan teaser afişi geldi! Çarpıcı tasarım dikkat çekti

Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisi, dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.

Aldatmak'ın yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.