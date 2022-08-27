Atv’nin yeni dizisi Aldatmak’tan teaser afişi geldi! Çarpıcı tasarım dikkat çekti
Efsane isimlerin atv ekranında yeniden bir araya geleceği merakla beklenen “Aldatmak” dizisinden ilk afiş yayınlandı. Güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan yapımın teaser afişi çarpıcı tasarımıyla dikkat çekti.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'ın teaser afiş yayınlandı.
Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisi, dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.
Aldatmak'ın yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.
Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizinin teaser afişi çarpıcı tasarımıyla dikkat çekti.
Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.
"Aldatmak" yakında atv'de başlıyor.
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