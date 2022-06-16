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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı başlıyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı başlıyor

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği yaz ekranına damgasını vuracak aşk hikayesi Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi akşamı atv’de başlıyor.

Tanıtımlarıyla çarpıcı hikayesinden ipuçları veren ve büyük merak uyandıran Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Tesadüfi bir tanışmayla başlayan Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) aşk hikayesi; ortaya çıkan gerçeklere ve engellere direnecek.

Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var.

Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Sevmek Zamanı, Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!

Sevmek Zamanı yayın tarihi belli oldu! ’’Geçmiş saklanabilen bir şey değil!’’ SEVMEK ZAMANI YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! ''GEÇMİŞ SAKLANABİLEN BİR ŞEY DEĞİL!''

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