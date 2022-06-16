İçimizdeki Ateş için geri sayım başladı! Ekranda fırtınalar estirecek
atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yaz ekranına damgasını vuracak ‘İçimizdeki Ateş’ 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında seyirciyle buluşacak.
Çarpıcı karakterleri ve gizemlerle dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak, tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan 'İçimizdeki Ateş', deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip.
Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.
İş dünyasına adım atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Erdem Şanlı (Ceyhun Karaman), Bilge Su Kural (Banu Sayın) yer alıyor.
'İçimizdeki Ateş' 23 Haziran Perşembe atv'de başlıyor.
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