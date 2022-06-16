İçimizdeki Ateş için geri sayım başladı! Ekranda fırtınalar estirecek

Çarpıcı karakterleri ve gizemlerle dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak, tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan 'İçimizdeki Ateş', deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip.