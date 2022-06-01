Gül Masalı’ndan görsel şölen
atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta’nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Fonda Eğirdir Gölü ile lavanta ve gül tarlarının görsel güzelliği dikkat çekerken başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın uyumu da çok beğenildi.
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB çalışma takvimi açıklandı mı? 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili, karne tatili...
- BİLSEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması: Taleplerine yanıt vereceğiz
- Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi
- Kurbanlık fiyatları için beklenen açıklama: 2022 küçükbaş, büyükbaş (koyun, keçi, sığır) kurbanlık fiyatları ne kadar?
- AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?
- AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama
- YKS kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınav tarihi...
- Son dakika: 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak
- Kira artış oranı hesaplama nasıl olacak? TÜFE kira hesaplaması kalktı mı? Sabit oran nedir, nasıl uygulanacak?
- KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?