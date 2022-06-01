Gül Masalı’ndan görsel şölen

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.