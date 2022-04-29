29 Nisan 2022, Cuma
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Nisan Cuma tek parça izle

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Nisan Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; yayla evindeki cinayet! Ailesi ve komşuları, karşılıklı suçlamalar, ardı arkası kesilmeyen iddialar! Taraflar hakim karşısına çıktı! Kim, ne söyledi? Mahkeme salonunda neler yaşandı? Durmuş Yanmaz cinayeti davasında duruşma detayları! Çiftlik evinde cinayet şüphesi! Aysel Gülmez’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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