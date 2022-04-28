28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Osman Bey ezeli düşmanı Nikola’yı böyle yakaladı!

Osman Bey ezeli düşmanı Nikola’yı böyle yakaladı!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Osman Bey ezeli düşmanı Nikola’yı böyle yakaladı!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 92’nci bölümünde Osman Bey, İnegöl Tekfuru Nikola’yı ele geçirir. İnegöl’ün fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın’dan öğrenen Nikola, kendi tuzağına düşer. Osman Bey, Tekfur Basileus’un yanına sızdırdığı yeğeni Aktemur’un istihbaratıyla Nikola’yı yakalar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA