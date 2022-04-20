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Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarmak ve Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarmak ve Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümünde Osman Bey bir yandan Usta Arius tarafından kaçırılıp Bilecik’e götürülen oğulları Orhan ve Alaeddin’i kurtarmak, diğer yandan Bilecek’i fethetmek için son planlarını yapar.  Oğullarını kurtarmak için Osman Bey’in en büyük kozu yeğeni Aktemur’dur.

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