Osman Bey Bilecik Kalesi’ni böyle fethetti: Türk’ün ve İslam’ın kalesi olacak

OSMAN BEY, BİLECİK KALESİ'Nİ DE FETHETTİ

Akşam saatlerine doğru ise Yarhisar Tekfuru Basileus'u taşıyan düğün kafilesi Bilecik Kalesi'ne girer. Arabadan inen Basilleus'un "tuzak" diye bağırması ile çatışma başlar. Turgut, Konur, Kutan ve asker kılığındaki alpler, Osman Bey'le birlikte Bilecik Meydan'da Tekfur Juntinyanus ve askerleriyle kıran kırana çatışmaya başlarlar. Çatışma sırasında Tekfur Justinyanus kaçmayı başarır. Osman Bey önüne çıkan tekfur askerlerini biçerek onu kovalar. Bilecik sokaklarına kendisini atmayı başaran Tekfur Juntinyanus, zindanda esir tuttuğu Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin'i rehin alarak canını ve kalesini kurtarmayı planlar. Bala Hatun, Malhun Hatun ve Gündüz Bey kale koridorlarında tekfur askerlerini biçe biçe zindana gelirler. Tekfur Justinyanus, Orhan ve Alaeddin'i zindandan kaçırmıştır. Zindanı boş gören Malhun ve Bala Hatun şoka girerken Osman Bey öfkeyle Aktemur'la birlikte Tekfur Justinyanus'un peşine düşerler. Aktemur'la birlikte gizli geçitlerden geçen Osman Bey, oğullarını rehin alan Justinyanus ve komutanının karşısına çıkar. Osman Bey okla Tekfur Justinyanus'u başından vurur, Aktemur'un attığı hançer ise komutanın göğsüne gelir. Tekfur Justinyanus'u öldüren Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarırken Bilecik Kalesi'ni de fetheder.

"TÜRK'ÜN SANCAĞI DALGALANACAK, EZAN SESİ KESİLMEYECEKTİR"

Bilecik Kalesi meydanına gelen Osman Bey, olağanüstü heybetiyle durup alplerine ve kale ahalisine "Bilecik Allah'ın izniyle ilelebet! Türk'ün! İslam'ın kalesi olacaktır! Türk'ün sancağı dalgalanacak, ezan sesi hiçbir vakit kesilmeyecektir! İftar ve sahur ilelebet bu topraklarda yapılacaktır!" diyerek fetih konuşmasını yapar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.