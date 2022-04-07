Hakim 2. Bölüm fragmanı | Hakim’in yeni bölüm fragmanı nefes kesti

İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğreniyor.