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Hakim 2. Bölüm fragmanı | Hakim’in yeni bölüm fragmanı nefes kesti

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Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Hakim 2. Bölüm fragmanı | Hakim’in yeni bölüm fragmanı nefes kesti

İlk bölümü ile büyük ses getiren atv’nin yeni dizisi Hakim’in ikinci bölüm tanıtımı izleyici karşısına çıktı. Yeni tanıtımı ikinci bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. İşte Hakim’in yeni bölümünde yaşanacaklar…

atv'nin yeni dizisi Hakim'in yayınlanan yeni tanıtımı ikinci bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.

İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğreniyor.

Bu noktadan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman ve Yurdaer Okur'un hayat verdiği Azem Demirkıran karşıya gelecek. İki baba oğulları için her şeyi göze alacak!

Hakim, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Hakim yeni bölüm fragmanı izle HAKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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