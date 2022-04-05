Müge Anlı’ya damga vuran kavuşma! Çeyrek asır sonra annesinin sesini duydu

Elif Akkaya hiç görmediği anne ve babası için "Bugünden sonra onlar için de benim için de her şey çok zor. Ama pişmanlık duymak istemiyorum. Beni dünyaya getiren annemin mutlaka içinde bir sızı vardır diyerek hiç görmediği anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.