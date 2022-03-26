Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor Elif neden elendi? Survivor 2022 All Star 59. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyi sırasında yaptığı açıklamalar seyircide merak uyandırdı. Elif Gören'in yarışmaya veda ettiğini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacının neden ayrıldığını da sözlerine ekledi. Peki, Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ELİF NEDEN ELENDİ?

Acun Ilıcalı Elif Gören'in ayrılığını şu sözlerle duyurdu.

"Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek."