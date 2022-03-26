26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022
ABONE OL
Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor Elif neden elendi? Survivor 2022'nin 59. bölümü dün ekranlara geldi. Ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar eleme adaylarını belirledi. Ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı, Elif Gören'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Elif'in neden ayrıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? İşte haberin detayları...

Survivor Elif neden elendi? Survivor 2022 All Star 59. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyi sırasında yaptığı açıklamalar seyircide merak uyandırdı. Elif Gören'in yarışmaya veda ettiğini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacının neden ayrıldığını da sözlerine ekledi. Peki, Survivor Elif neden elendi? Elif Gören hatalığı ne? 2022 Survivor Elif neden ayrıldı? İşte Survivor Elif hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ELİF NEDEN ELENDİ?

Acun Ilıcalı Elif Gören'in ayrılığını şu sözlerle duyurdu.

"Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek."

TV8 canlı izle HD Kesintisiz | TV8 Yayın Akışı ve Canlı Yayın Ekranı | Diziler, Programlar ve Yarışmalar 📺 TV8 CANLI İZLE (HD KESİNTİSİZ) | TV8 YAYIN AKIŞI VE CANLI YAYIN EKRANI | DİZİLER, PROGRAMLAR VE YARIŞMALAR 📺

ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören, 14 Şubat 1990 tarihiinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ve 1.70 boyunda olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarıştı. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcudur.

Gören, Survivor 2020 ile adını geniş kitlelere duyurdu. Sonrasında 2022'de yayınlanan Survivor All Star ile yeniden ekranlara geldi. Ancak mide rahatsızlığından dolayı 25 Mart'ta yarışmaya veda etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA