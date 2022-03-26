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Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasında birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Seyircilerin merakla beklediği birleşme partisinde takvim belli oldu. Dün yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı birleşme partisinin tarihini açıkladı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün? İşte Survivor birleşme partisi takvimi...

Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Elif Gören'in mide rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından elenen altıncı isim de belli oldu. Bu gelişmelerin ardından Acun Ilıcalı eleme sayısının tamamlandığı için kalan yarışmacıların birleşme partisine katılabileceğini açıkladı ve birleşme partisinin tarihini duyurdu. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün? İşte Survivor birleşme partisi takvimi...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Survivor 2022 All-Star takımında birleşme partisine katılacak yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacının birleşme partisine katılacağı bildirilmişti. Ancak Ünlüler takımındaki elemelerin daha fazla olması ile birlikte Ünlüler takımından 9, Gönüllüler takımından 13 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı birleşme partisinde bir araya gelecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor 2022 All-Star birleşme partisi, 27 Mart Pazar günü yayınlanacak. Seyircilerin merakla beklediği birleşme partisi saat 20.00'de TV8'de izleyiciyle buluşacak.

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BİRLEŞME PARTİSİNE KALAN YARIŞMACILAR

Survivor 2022 All-Star yarışmasında birleşme partisi öncesinde Ünlüler takımında 9, Gönüllüler takımında 13 yarışmacı kaldı.

İşte birleşme partisine katılacak yarışmacılar:

Ünlüler

Adem Kılıçcı
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Çağan Atakan Arslan
Gizem Memiç
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Parviz Abdullayev
Sema Aydemir

Gönüllüler

Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Ayşe Yüksel
Berkan Karabulut
Evrim Keklik
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Nisa Bölükbaşı
Ogeday Girişken
Seda Ocak
Sude Burcu
Yağmur Banda
Yasin Obuz

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