Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
Survivor birleşme partisi ne zaman? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasında birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Seyircilerin merakla beklediği birleşme partisinde takvim belli oldu. Dün yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı birleşme partisinin tarihini açıkladı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün? İşte Survivor birleşme partisi takvimi...
Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Elif Gören'in mide rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından elenen altıncı isim de belli oldu. Bu gelişmelerin ardından Acun Ilıcalı eleme sayısının tamamlandığı için kalan yarışmacıların birleşme partisine katılabileceğini açıkladı ve birleşme partisinin tarihini duyurdu. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün? İşte Survivor birleşme partisi takvimi...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?
Survivor 2022 All-Star takımında birleşme partisine katılacak yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacının birleşme partisine katılacağı bildirilmişti. Ancak Ünlüler takımındaki elemelerin daha fazla olması ile birlikte Ünlüler takımından 9, Gönüllüler takımından 13 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı birleşme partisinde bir araya gelecek.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Survivor 2022 All-Star birleşme partisi, 27 Mart Pazar günü yayınlanacak. Seyircilerin merakla beklediği birleşme partisi saat 20.00'de TV8'de izleyiciyle buluşacak.
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