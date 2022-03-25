Teşkilat 40. bölüm fragmanı izle: Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? TRT 1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Çağlar Ertuğru, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şener'in paylaştığı Teşkilat dizisinin 39. bölümünde Mesut Başkan'ın Yıldırım'ın silahından çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Bu gelişmelerin ardından Mesut Başkan'ın ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat'ın yayınlanan 40. bölüm fragmanında 'Mete Başkan öldü mü?' sorusu yanıt buluyor. Ekibi kurtarmak için kendi canını feda eden Mete Başkan'ın yeni bölüm fragmanında şehit olduğuna yönelik açıklamalar yapıldı. Ancak fragmanın son sahnesinde Mete Başkan'ın uyandığı görüntüler izleyiciyi heyecanlandırdı. Mete Başkan'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

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