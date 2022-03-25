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Teşkilat 40. bölüm fragmanı izle: Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Teşkilat 40. bölüm fragmanı izle: Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar günü takipçileriyle 39'uncu randevusuna çıkan Teşkilat'ın son bölüm final sahnesinde Mete Başkan vuruluyor. Mete Başkan'ın yaralanmasının ardından ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. Yeni bölüm fragmanı ile diziden ipuçları gelmeye başladı. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? İşte son gelişmeler...

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? TRT 1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Çağlar Ertuğru, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şener'in paylaştığı Teşkilat dizisinin 39. bölümünde Mesut Başkan'ın Yıldırım'ın silahından çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Bu gelişmelerin ardından Mesut Başkan'ın ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat'ın yayınlanan 40. bölüm fragmanında 'Mete Başkan öldü mü?' sorusu yanıt buluyor. Ekibi kurtarmak için kendi canını feda eden Mete Başkan'ın yeni bölüm fragmanında şehit olduğuna yönelik açıklamalar yapıldı. Ancak fragmanın son sahnesinde Mete Başkan'ın uyandığı görüntüler izleyiciyi heyecanlandırdı. Mete Başkan'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

👉 TEŞKİLAT 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TEŞKİLAT 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 39. randevusuna çıkan Teşkilat'ın bu bölümünde olaylar şöyle gelişti:

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker.

Diğer yanda ekip Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kapana kısılan ekibin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalır.

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