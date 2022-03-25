Kardeşlerim 45. bölüm | Eren kardeşler birbirine destek oluyor!

45.Bölüm Özeti:

"Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.