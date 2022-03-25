Kardeşlerim 45. bölüm | Eren kardeşler birbirine destek oluyor!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.
45.Bölüm Özeti:
"Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!"
Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.
Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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