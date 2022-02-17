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Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı! Bomba gibi geliyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı! Bomba gibi geliyor

Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dünyada ses getiren ‘Your Honor’dan uyarlanan dizi, çok yakında izleyici karşısına çıkacak.

Tüm Dünya'da büyük ses getiren "Your Honor" dizisinden uyarlanan Hakim, atv ekranlarında yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Merakla beklenen dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Başarılı oyuncu Ebru Özkan da oyuncu kadrosuna dahil olan diğer bir isim.

Yapımını Limon Film'in üstlendiği, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da büyük ses getirecek olan Hakim, yakında atv ekranlarında başlayacak.

Hakim HAKİM

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