Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Nikola’yı böyle yanına çekti

Osman Bey, Tekfur Nikola'ya teklifini düşünmesi için zaman verdi. Nikola, "Ben öldürmeyi çok istiyorsun Osman Bey! Kendimden biliyorum. Şu topraklarda hiçbir şey senin yok oluşun kadar güzel olamaz! Güç! Severim! Fakat güçlü olmak için de düşmanının acılar içinde öldüğünü görmek için de önce yaşamak gerek! Yani Osman Bey öyle görünüyor ki şimdilik birlik olmazsak birbirimizi öldürmek zevkinden mahrum kalacağız. Bunu istemem. Seninle birlik olacağım" diyerek Osman Bey'in teklifini kabul ettiğini bildirdi.