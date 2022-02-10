Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?
Çocuklar Duymasın dizisi ile ün kazanan Furkan Kızılay, Survivor yarışmasındaki performansıyla izleyicinin beğenisini toplamıştı. Survivor 2022 All-Star Ünlüler kadrosunda yer alan Furkan Kızılay'ın yarışmaya veda etmesi ile birlikte neden elendiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz bölümlerde sakatlık geçiren Furkan'ın, sakatlığından dolayı mı elendiği merak ediliyor. Peki, Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı?
Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 All-Star'da dün eleme heyecanı yaşandı. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmış ve performansıyla ilgi çekmişti. Survivor 2022 All-Star yarışmasında da boy gösteren Furkan Kızılay'ın yarışmadan elenmesini ardından neden elendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? İşte haberin detayları...
SURVİVOR FURKAN'A NE OLDU, SAKATLANDI MI?
20'nci bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Survivor'da ödül oyunun oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler'in 7'ye 7 olduğu sırada Fukan ile Ogeday karşı karşıya geldi. Parkurdaki mekanizmanın yüzüne çarpması sonucu sakatlanan Furkan Kızılay'ın kaşı açıldı. Survivor doktoru eşliğinde hastaneye götürülen Furkan'ın kaşına dikiş atıldı.
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