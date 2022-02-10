Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay’a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?

Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 All-Star'da dün eleme heyecanı yaşandı. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmış ve performansıyla ilgi çekmişti. Survivor 2022 All-Star yarışmasında da boy gösteren Furkan Kızılay'ın yarışmadan elenmesini ardından neden elendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? İşte haberin detayları...

SURVİVOR FURKAN'A NE OLDU, SAKATLANDI MI?

20'nci bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Survivor'da ödül oyunun oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler'in 7'ye 7 olduğu sırada Fukan ile Ogeday karşı karşıya geldi. Parkurdaki mekanizmanın yüzüne çarpması sonucu sakatlanan Furkan Kızılay'ın kaşı açıldı. Survivor doktoru eşliğinde hastaneye götürülen Furkan'ın kaşına dikiş atıldı.