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Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay’a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?

Çocuklar Duymasın dizisi ile ün kazanan Furkan Kızılay, Survivor yarışmasındaki performansıyla izleyicinin beğenisini toplamıştı. Survivor 2022 All-Star Ünlüler kadrosunda yer alan Furkan Kızılay'ın yarışmaya veda etmesi ile birlikte neden elendiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz bölümlerde sakatlık geçiren Furkan'ın, sakatlığından dolayı mı elendiği merak ediliyor. Peki, Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı?

Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 All-Star'da dün eleme heyecanı yaşandı. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmış ve performansıyla ilgi çekmişti. Survivor 2022 All-Star yarışmasında da boy gösteren Furkan Kızılay'ın yarışmadan elenmesini ardından neden elendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? İşte haberin detayları...

SURVİVOR FURKAN'A NE OLDU, SAKATLANDI MI?

20'nci bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Survivor'da ödül oyunun oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler'in 7'ye 7 olduğu sırada Fukan ile Ogeday karşı karşıya geldi. Parkurdaki mekanizmanın yüzüne çarpması sonucu sakatlanan Furkan Kızılay'ın kaşı açıldı. Survivor doktoru eşliğinde hastaneye götürülen Furkan'ın kaşına dikiş atıldı.

SURVİVOR FURKAN NEDEN ELENDİ?

Survivor'da dün eleme heyecanı yaşandı. 20'nci bölümde eleme adayları arasında Gizem, Sercan, Bora ve Furkan yer aldı. SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim belli oldu. Böylelikle adaya veda eden 4'üncü isim en az oyu alarak Furkan Kızılay oldu.

SURVIVOR 2022 ALL STAR ELENEN İSİMLER?

* Aycan
* Ayşıl
* Gizem
* Furkan

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuklar Duymasın adlı dizde "Havuç" karakteri ile ün kazanmıştır. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır.

Oyunculuğun yanı sıra müzik ile de ilgilenen Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albüm çıkarmıştır.

2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Kızılay, 2022 Survivor All-Star sezonunda da yarışmıştır.

Oynadığı Filmler

2007: Emret Komutanım Şah Mat
2015: Hannas
2016: Kolpaçino 3. Devre (Konuk Oyuncu)
2017: Organik Aşk Hikâyeleri

Oynadığı Diziler:

2002-2005: Çocuklar Duymasın
2004-2005: Çocuklar Ne Olacak
2010-2012: Çocuklar Duymasın
2013-2014: Çocuklar Duymasın
2017: Meryem (Konuk Oyuncu)
2017-2018: Aslan Ailem

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