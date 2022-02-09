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Kuruluş Osman 81. yeni bölüm | Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ile yüzleşti

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Kuruluş Osman 81. yeni bölüm | Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ile yüzleşti

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 81. yeni bölümünde Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ile yüzleşti. "Senin beyliğin anca bunu yapar!" sözünün dikkat çektiği sahnede nefesler tutuldu. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne damga vuran o sahne...

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