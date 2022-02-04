04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Cuma canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Cuma canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Şubat 2022 Cuma günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır izine rastlamayan anne oğul, cinayet şüphesi... Tehdit mi ediliyor yoksa yaşananlar örtbas mı ediliyor? Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlunun şüpheli kaybı! Ev, araba, arsa... Elde avuçta ne varsa sattı, 14 yılda milyonlarca lira kaptırdı! 61 yaşındaki İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesi! Ailesini en son görüntülü aradı, yıllar geçti haber alan olmadı! 42 yaşındaki Sevil Ateş’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA