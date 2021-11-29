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Esra Erol 29 Kasım Pazartesi yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Esra Erol 29 Kasım Pazartesi yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki kızı Melike’yi evli ve dört çocuklu Yunus’un kaçırdığı iddia eden Fatma’nın feryadı! Yıllardır ihanete uğradığını öğrenen Bekir Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Fatma’nın son hali herkesi şaşkına çevirecek! 22 yıl önce terk eden annesi Hatice Parlak’ı arayan Burcu hiç görmediği annesini bulabilecek mi? Esra Erol'da 29 Kasım Pazartesi yeni bölüm izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki kızı Melike'yi evli ve dört çocuklu Yunus'un kaçırdığı iddia eden Fatma'nın feryadı! Yıllardır ihanete uğradığını öğrenen Bekir Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Fatma'nın son hali herkesi şaşkına çevirecek! 22 yıl önce terk eden annesi Hatice Parlak'ı arayan Burcu hiç görmediği annesini bulabilecek mi? Esra Erol'da yeni bölüm izle...

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