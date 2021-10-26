Kuruluş Osman 68. yeni bölüm son fragman izle! ‘’Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!’’

ATV'nin en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sadece Türkiye genelindeki başarısıyla değil, aynı zamanda yurt dışındaki başarılarından da adından söz ettiriyor.

DİZİ BUGÜNE KADAR MİLYARLARCA SEYİRCİYE ULAŞTI

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

AFRİKA ÜLKELERİNDE DE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMÜN 2. TANITIMI NEFESLERİ KESTİ!

Dizinin heyecanlar beklenen yeni bölümünün fragmanı ise bugün yayınlandı. 'Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. tanıtımı yine nefesleri kesti. Kuruluş Osman 68. bölümüyle Çarşamba 20.00'de ATV'de!