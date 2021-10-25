Kalp Yarası 17. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
Kalp Yarası 17. yeni bölüm canlı izle | ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 17. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası yeni bölümüne ''Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum...'' sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 17. yeni bölüm izleme adresi...
KALP YARASI'NDA BU HAFTA
Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.
Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.
Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.