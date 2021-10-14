Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman ve nerede çekildi? İlber Ortaylı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde Türkiye'nin cevheri olan tarım ile ilgili bilgiler yer alıyor. Dünyanın en verimli topraklarından birine sahip Anadolu'muzun tarımsal alandaki potansiyelini gözler önüne seren Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika? İşte haberin detayları...

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? KAÇ DAKİKA?

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin çekimleri yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Anadolu'nun birçok yerinde çekilen binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli, toplam 10 bölümden oluşuyor ve 75 dakikadır.