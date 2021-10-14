Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika?
Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman çekildi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumu ve seslendirmesiyle hazırlanan, İlber Ortaylı gibi alanında uzman isimlerin yer aldığı Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli bugün Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Tarım cehferinin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika? İşte cevaplar...
Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman ve nerede çekildi? İlber Ortaylı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde Türkiye'nin cevheri olan tarım ile ilgili bilgiler yer alıyor. Dünyanın en verimli topraklarından birine sahip Anadolu'muzun tarımsal alandaki potansiyelini gözler önüne seren Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika? İşte haberin detayları...
TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? KAÇ DAKİKA?
Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin çekimleri yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Anadolu'nun birçok yerinde çekilen binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli, toplam 10 bölümden oluşuyor ve 75 dakikadır.
TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KONUSU
Hava, su ve toprağın mükemmel dengesiyle yaşayan, benzersiz ekolojik zenginliklere sahip, dünyanın en verimli topraklarından biri olan Anadolu'da tarım Türkiye'nin hem cevheri, hem de geleceği. Belgesel, bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanmıştır.
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 1: 500 saatlik envanterin içinden seçilmiş en özel görüntülerle, Anadolu'nun zenginliği ve gıdanın geleceği konuları hava, su ve toprak üçgeninde işleniyor.
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 2: İnsanlık tarihinin yetiştirdiği en değerli ürünlerden biri olan buğday ve buğdaygillerin, Keşan'dan Polatlı'ya, Adana'dan Ceylanpınar'a ve dünyadaki dev yolculuğu...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 3: Türkiye'nin en gelişmiş Tarım bölgelerinden olan Ege'nin coğrafi özellikleri, denizi ve yetiştirilen onlarca değerli ürünler, dünyadaki trendlerle birlikte değerlendiriliyor.
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 4: Toros'lardan Isparta'nın güllerine kadar uzanan, yılın 12 ayında üretimi durmayan, güneşin avantajını en yüksek verimle kullanan Akdeniz çiftçisinin hikayeleri bu bölümde...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 5: Yemyeşil yaylaları, dik ve dar dağlık ve kıyı arazileri, doğusundaki nemli iklimi ve zengin ürün çeşitliliğiyle Karadeniz'in kendine has coğrafyasında muhteşem bir tarım ve hasat yolculuğu...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 6: Gıda sanayinin en güçlü üretim alanlarından biri olan Ayçiçek, soya ve zeytinyağının rengarenk tarlalardan raflara uzanan sürecine hayran kalacaksınız...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 7: Derin vadiler, yüksek platolar, karlı olvalar... Kışın acımasız şartlarında, Türkiye'nin en yüksek, görkemli zirvelerinde bir tarım yolculuğu...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 8: Denizlere ve göllere kurulu dev çiftlikler... Serinin belki de en renkli görüntülerine sahip bu bölümde, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar balıkçılıkta yaşanan gelişimler, üretim ve tüketim dengesini soluksuz izleyeceksiniz...
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 9: Medeniyetin beşiğinde sıra dışı bir bölüm... Fırat ve Dicle'nin kıvrımlarında asırlardır süre gelen üretimin ve hasadın anlatıldığı, muhteşem görüntüleriyle Güneydoğu Anadolu sizi bekliyor.
Tarım Bizim Geleceğimiz Bölüm 10: Türkiye'nin en hızlı büyüyen tavuk ve yumurta sektöründen büyükbaşların, mandaların üretim alanlarına kadar tüm yan ürünleriyle birlikte hayvancılığın genel profilini Anadolu'nun benzersiz görüntüleriyle izleyin.
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