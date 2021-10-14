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Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

Bir Zamanlar Çukurova 108. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 108. yeni bölümüne "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..." sözü damga vuruyor. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" yöntemlerini araştırma başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü ahaber.com.tr adresinden tek parça kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA

Fikret ve Züleyha arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı meyvelerini veriyor

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

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