Kardeşlerim’in tanıtımında Celil Nalçakan sürprizi! Ümit Besen şarkısı seslendirdi

Kardeşlerim'in 24. bölüm tanıtıma, Ümit Besen'in sevilen şarkısını seslendiren Celil Nalçakan, namıdiğer Akif Atakul damgasını vurdu.

SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ?

Bölüm tanımında Suzan'ı bir türlü kalbinden söküp atamayan Akif Atakul'un kapısında şarkı söyleyerek duygularını itiraf ettiği sahne büyük ilgi gördü. Celil Nalçakan'ın seslendirdiği, Ümit Besen'in sevilen şarkısı 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?'ye kısa sürede beğeni dolu yorumlar geldi.

Merak dolu gelişmelerle Kardeşlerim 16 Ekim Cumartesi akşamı atv'de.