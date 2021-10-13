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ATV'nin yeni dizisi Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı | Bomba gibi geliyor!

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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ATV’nin yeni dizisi Destan’ın ilk fragmanı yayınlandı | Bomba gibi geliyor!

ATV'nin yeni dizisi Destan bomba gibi geliyor! Hazırlık süreci bir yıl süren, hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla ATV'nin en iddialı yapımlarından biri olacak olan Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Destan ilk bölüm fragmanı izle...

atv ekranına yeni bir 'Destan' geliyor. Hikâyesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacağı öngörülen Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın yayınlanması ile kısa sürede sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağdırdı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

ATVnin yeni dizisi Destanın ilk fragmanı yayınlandı ATV'NİN YENİ DİZİSİ DESTAN'IN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

ÇOK KONUŞULACAK
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

DİZİNİN KONUSU
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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