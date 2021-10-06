Kuruluş Osman’da Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi

İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik

Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk

Aktık denize dalduk taştık Elhamdülillah



İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik

Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah

Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusunda

Ezelden miskin çiğdik, piştik Elhamdülillah



İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik

Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah

Boran Alp'in türküsünün ardından misafirlerine seslenen Osman Bey "Bugün burada evladım Orhan'ın kırkı için toplandık. Kundaktaki evladım Orhan ve nice oğul nice kızlarımız bizden bir şey beklerler. Nedir o? Onlara töremizi ve İslam ahlakını belleteceğiz. Kadim zamandan bugüne varız. Lakin ne vakit başımız bir belaya düşer olmuşsa töremizi unuttuğumuz içindir. Ahlakımız yozlaştığı içindir. Eğer ki unutursak o vakit düşmana benzeriz. Eğer ki unutursak cenk meydanında yenilmeden yeniliriz. Bu sebeple vazife hepimize düşer. Allah cümlemize hayırlı oğullar ve hayırlı kızlar nasip etsin" şeklinde konuştu.