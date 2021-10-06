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Kuruluş Osman’da Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi
Oğlu Orhan ve Malhun Hatun'la birlikte otağında kendisini bekleyen Kayı ileri gelenleriyle buluşan Osman Bey, davetlileri sofraya davet etti.
Ardından Osman Bey, "Boran vurasın kopuzun teline" diyerek alpinden bir türkü istedi.
HZ. YUNUS EMRE'NİN DİZELERİ YÜREKLERE DOKUNDU
Bunun üzerine Boran Alp, Hz. Yunus Emre'nin kalplere dokunan dizelerini seslendirdi:
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Beri gel barışalım yâd isen bilişelim
Atımız eğerlendi estik Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
Aktık denize dalduk taştık Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah
Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusunda
Ezelden miskin çiğdik, piştik Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah
Boran Alp'in türküsünün ardından misafirlerine seslenen Osman Bey "Bugün burada evladım Orhan'ın kırkı için toplandık. Kundaktaki evladım Orhan ve nice oğul nice kızlarımız bizden bir şey beklerler. Nedir o? Onlara töremizi ve İslam ahlakını belleteceğiz. Kadim zamandan bugüne varız. Lakin ne vakit başımız bir belaya düşer olmuşsa töremizi unuttuğumuz içindir. Ahlakımız yozlaştığı içindir. Eğer ki unutursak o vakit düşmana benzeriz. Eğer ki unutursak cenk meydanında yenilmeden yeniliriz. Bu sebeple vazife hepimize düşer. Allah cümlemize hayırlı oğullar ve hayırlı kızlar nasip etsin" şeklinde konuştu.