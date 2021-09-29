Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam var mı, yeni bölümler başlayacak mı?
Dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve Eylül ayının son günleri yaşanırken ne zaman yayınlanmaya başlanacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yayınlanan fragmanı heyecanı daha da arttırdı. Peki Sadakatsiz yeni sezon bu akşam var mı, yeni bölümler başlayacak mı?
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam var mı, yeni bölümler başlayacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizi Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Peki yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Fragmanda yeni bir oyuncunun da diziye dahil olduğu görülüyor. İşte Sadakatsiz yeni sezon hakkında bilgiler…
SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D'nin Çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sadakatsiz yeni sezon bölümleriyle bu akşam ekrana gelecek.
Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.
Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.
Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
SADAKATSİZ ARAS KİMDİR?
Berkay Ateş (19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
Oynadığı diziler:
2020- (Alev Alev) (TV Dizisi)2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)
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