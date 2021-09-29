Kuruluş Osman bugün var mı? Yeni sezon bu akşam yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2021?
ATV’nin Çarşamba akşamları izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bugün var mı? Yeni sezon bu akşam yayınlanacak mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı iki sezon boyunca ilgiyle izlenen dizinin 3. sezonu için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte heyecanın dozu daha da arttı. Peki ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2021? İşte tüm bilgiler…
Kuruluş Osman bugün var mı? Yeni sezon bu akşam yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de soluksuzca izlenen dizinin 3. sezonu Eylül ayının sonlarına gelince daha da meraklandırdı ve bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri bu akşam itibariyle yayınlanmaya başlanacak mı? İşte ayrıntılar…
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?
Kadrosuna yeni oyuncuların da katıldığı güçlenerek gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de olacak
KADROYA 16 YENİ İSİM KATILDI!
Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 16 oyuncu şu isimlerden oluşuyor: Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç.
'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.
Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.
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