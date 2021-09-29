Kuruluş Osman bugün var mı? Yeni sezon bu akşam yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de soluksuzca izlenen dizinin 3. sezonu Eylül ayının sonlarına gelince daha da meraklandırdı ve bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri bu akşam itibariyle yayınlanmaya başlanacak mı? İşte ayrıntılar…