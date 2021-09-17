Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de duygusal anlar! Türkiye'yi ağlattı
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında bugün yarışan Bestem-Cihan çifti gündem oldu. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi.
Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.
ZAHİDE YETİŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Annelik duygusunu tadamadığını söyleyen Bestem'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Çift bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarını, cinsiyetinin kız olacağını bildiklerini ve ona bir sürü kıyafet aldıklarını anlattı.
4 aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra depresyona giren Bestem, saçlarını kısacık kestirdiğini sonrasında pişman olduğunu, kocası Cihan'ın ona destek olmak için kendi saçlarını da kestirdiğini anlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
- KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?
- YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!
- YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?
- YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!
- YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)
- 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
- YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!
- 2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı! Bu yıl Teknofest nerede yapılacak?
- 17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu nasıl?
- Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…