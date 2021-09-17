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Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de duygusal anlar! Türkiye'yi ağlattı

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de duygusal anlar! Türkiye’yi ağlattı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında bugün yarışan Bestem-Cihan çifti gündem oldu. 4 aylık hamileyken bebekleri kaybeden çift bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane"de final gününün yarışanları Bestem - Cihan çiftiydi.

Kaybettikleri bebeklerine Melek adını veren çift, stüdyoya duygusal anlar yaşattı.

ZAHİDE YETİŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annelik duygusunu tadamadığını söyleyen Bestem'in yaşadıkları stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Çift bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarını, cinsiyetinin kız olacağını bildiklerini ve ona bir sürü kıyafet aldıklarını anlattı.

4 aylık hamileyken bebeğini kaybettikten sonra depresyona giren Bestem, saçlarını kısacık kestirdiğini sonrasında pişman olduğunu, kocası Cihan'ın ona destek olmak için kendi saçlarını da kestirdiğini anlattı.

Zahide Yetiş, anlatılanlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyoyu terk etti. Çiftin rakipleri ise ellerinde kırmızı kalpli balonlarla Bestem'e moral verdiler.

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