17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Eylül! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Gelinim Mutfakta programında bir yarışmacı da hayallerine veda ediyor. 17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarışmada bu hafta gelinlerin kıyasıya mücadelesi yaşandı. Haftanın finaline Aslıhan lider olarak giriş yapmıştı.
17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelin ve kaynanaların yarıştığı programda, gelinler en güzel yemeği yaparak kaynanalarına beğendirmeye çalışıyor. Yarışmada her hafta bir isim birinci olarak altınlara ulaşırken, bir isim de mutfağa veda ediyor. Peki; 17 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar!
17 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta elenen ve kazanan isim belli oldu. Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alan kişi Yaren olarak seçildi.
Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan ve haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği Aslıhan kazandı.
Haftanın en düşük puanı alarak yaraşmaya veda eden isim ise Yağnur oldu.
Son açıklanan puan durumu şu şekildeydi:
Yağnur: 11
Hazal: 16
Yaren: 13
Aslıhan: 23
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER OLDU?
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında şaşırtıcı olaylar yaşandı. Yarışan gelin Yaren ile kayınvalidesi Filiz Kaya arasındaki atışma tansiyonları yükseltti.
Yayında Yaren Kaya, kayınvalidesinin kendisinden habersiz olarak eşine 65 bin lira araba kredisi çektirdiğini ve bu borcu da ödemediğini ileri sürdü. Araba borcu yüzünden çocuk sahibi olamadıklarını da aktaran Yaren Kaya'ya, kayınvalidesi Filiz Kaya'dan sert tepki geldi.
Gelin Kaya, "65 bin lira çektiriyor eşime. Kayınvalidem eşime araba kredi çektirdi. Eşim annesine araba almış .Meğer benim paramla alınmış. Benim paramla alınmış arabada hep arkada oturdum. Kaynanamın evine haciz geldi ve gitti arabamı sattı. Ben borcunu ödüyorum. Biz çocuk yapacağız senin borcun yüzünden yapamıyoruz. Arabası var bir de yok diyor" dedi.
Kayınvalidesine yakınan Kaya, "Bizim gelirimizi alıyorsun. Benim eşim gelip bana söylüyor. Niye bana demiyorsun 'ya kızım borç verin araba alalım. Hep beraber kullanalım.' Sen benim kocamı çekip kenara 'Araba alın diyorsun' ve bana söylemiyorsun" dedi.
Kayınvalide Kaya ise, "Olsa da o benim oğlum. Bırak arabayı benim altımda at arabası bile yok" dedi.
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