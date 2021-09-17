17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu nasıl?

Gelin Kaya, "65 bin lira çektiriyor eşime. Kayınvalidem eşime araba kredi çektirdi. Eşim annesine araba almış .Meğer benim paramla alınmış. Benim paramla alınmış arabada hep arkada oturdum. Kaynanamın evine haciz geldi ve gitti arabamı sattı. Ben borcunu ödüyorum. Biz çocuk yapacağız senin borcun yüzünden yapamıyoruz. Arabası var bir de yok diyor" dedi.

Kayınvalidesine yakınan Kaya, "Bizim gelirimizi alıyorsun. Benim eşim gelip bana söylüyor. Niye bana demiyorsun 'ya kızım borç verin araba alalım. Hep beraber kullanalım.' Sen benim kocamı çekip kenara 'Araba alın diyorsun' ve bana söylemiyorsun" dedi.

Kayınvalide Kaya ise, "Olsa da o benim oğlum. Bırak arabayı benim altımda at arabası bile yok" dedi.